Un grave episodio è avvenuto lo scorso lunedì, in un’asilo ad Albaro, in provincia di Brescia. Un bimbo di soli 5 anni è riuscito a fuggire dall’istituto ed una signora, appena lo ha visto, ha allertato in fretta le forze dell’ordine. Dopo pochi minuti di ansia e panico, i genitori lo hanno potuto riabbracciare.

Un evento che ha dell’incredibile, ma che avrebbe potuto portare a conseguenze tragiche. Per fortuna il piccolo, dopo la breve fuga, è potuto tornare a casa, in ottima salute.

Secondo le informazioni rese note da alcuni quotidiani locali, il dramma si è consumato nella mattina di lunedì 25 gennaio. I genitori lo avevano portato all’asilo, proprio come facevano tutti i giorni.

All’improvviso il bimbo, forse annoiato dalle attività che stava facendo, ha deciso di fuggire. Nel giro di pochi minuti, si è ritrovato da solo e spaesato per le strade del paese.

Essendo piccolo, non riusciva proprio ad orizzontarsi ed una signora appena se ne è resa conto, ha lanciato in fretta l’allarme alla polizia locale. Nel frattempo, la donna gli è rimasta vicino ed ha aspettato con lui l’arrivo dei vigili.

Ha fatto il possibile per tranquillizzarlo e per non farlo piangere. Pochi minuti dopo le due vigilesse lo hanno trovato in via Rodi, esattamente a 4 isolati di distanza dall’asilo.

Bimbo di 5 anni scappato dall’asilo: ritrovato

Nel frattempo, gli agenti hanno anche allertato i suoi genitori, che vista la gravità dell’accaduto, sono andati in fretta sul posto. Dopo minuti di ansia ed agitazione, hanno potuto riabbracciare il loro piccolo, che era spaventato da ciò che era appena accaduto.

Il tutto si è concluso nel migliore dei modi, solo grazie all’intervento della signora e a quello delle due vigilesse, che gli sono rimaste vicino per molto tempo.

I genitori, invece, dopo aver parlato con il personale scolastico, stanno decidendo se procedere per vie legali. Vogliono capire come il loro bambino sia riuscito a fuggire dall’istituto senza che nessuno se ne sia reso conto.