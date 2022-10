Notizia sconvolgente per tutti gli amanti del cinema del mondo, in particolare per quelli del fantasy. Robbie Coltrane, attore scozzese, noto in tutto il globo soprattutto per il ruolo di Hagrid nella saga di Harry Potter, si è spento all’età di 72 anni. A portarlo via, una malattia degenerativa con cui aveva a che fare da anni e che alla fine lo ha sconfitto.

Un giorno molto triste per chiunque abbia vissuto la propria infanzia e giovinezza dal 2000 in poi. È di ieri, venerdì 14 ottobre 2022, la notizia della scomparsa di un attore che ha accompagnato un’intera generazione attraverso un ruolo iconico in una delle saghe cinematografiche più amate di sempre.

Robbie Coltrane, attore scozzese noto per aver vestito i panni di Hagrid in tutti i film dedicati al maghetto Harry Potter, si è spento all’età di 72 anni. A darne la notizia ci ha pensato il suo agente, che ha dichiarato:

Verrà probabilmente ricordato per decenni grazie al suo ruolo nella saga di Harry Potter, un ruolo che ha portato gioia a bambini e adulti di tutto il mondo.

Coltrane non era il suo vero nome. All’anagrafe scozzese era infatti registrato con il nome di Anthony Robert McMillan, ma più avanti scelse di adottare quel cognome in onore del noto musicista jazz John Coltrane.

Come è morto Robbie Coltrane

Negli ultimi anni ha vissuto a Larbert, in Scozia appunto. Se ne è andato nel pomeriggio di ieri nell’ospedale della cittadina vicino a Glasgow, per le complicazioni dovute ad una malattia con cui lottava da tempo.

Robbie soffriva infatti di una forma molto delicata di osteoartrosi da un paio d’anni circa e ultimamente si era aggravato al punto da ridursi su una sedia a rotelle.

La sua carriera è stata straordinaria. L’esordio è datato 1980, quando ha recitato nel film La Morte in Diretta. Nel 1995 e nel 1999 ha recitato poi in due dei film della saga di James Bond.

Degna di nota è anche la sua partecipazione nei panni del sergente Peter Godley nel film La vera storia di Jack lo squartatore – From Hell (2001) dei fratelli Hughes.

Il ruolo che più di tutti lo ha reso immortale, tuttavia, è senza dubbio quello di Rubeus Hagrid, il gigante buono guardiacaccia e Custode delle Chiavi e dei Luoghi ad Hogwarts, la scuola di magia del mago Harry Potter.