Da J. K. Rowling a Daniel Radcliffe, passando per Emma Watson: il mondo di Harry Potter saluta pubblicamente Robbie Coltrane

Sono trascorse solo poche ore da quando si è divulgata la notizia della scomparsa di Robbie Coltrane, ma il web si è già riempito di messaggi di dolore e cordoglio. I più commoventi sono ovviamente quelli del mondo di Harry Potter, con il cast del film che ha voluto rivolgere un pensiero all’indimenticabile Hagrid.

Nel pomeriggio di ieri gli appassionati di cinema di tutto il mondo, in particolare quelli del mondo fantasy, hanno appreso con grande tristezza una notizia molto triste. Robbie Coltrane, Hagrid nella saga cinematografica del maghetto Harry Potter, si è spento all’età di 72 anni.

L’attore scozzese si è dovuto confrontare con un brutto male per circa due anni e alla fine si è arreso nell’ospedale vicino Glasgow in cui era ricoverato ultimamente.

A darne la notizia ci ha pensato il suo agente, che in una nota ha detto che con il suo ruolo di Hagrid ha portato gioia a bambini e adulti di tutto il mondo.

I messaggi del cast di Harry Potter per Robbie Coltrane

Non è passato molto tempo prima che anche gli altri personaggi di Harry Potter, quegli amici che con Coltrane hanno condiviso il set per anni, mostrassero il loro sconforto pubblicamente per la perdita del loro amico, prima che collega.

J.K Rowling, la scrittrice che ha letteralmente dato vita ad Harry Potter e tutti gli altri, sul suo account Twitter ha scritto:

Non conoscerò mai più nessuno lontanamente come Robbie. Era un talento incredibile, unico, e sono stata fortunata a conoscerlo, lavorare con lui e ridere a crepapelle con lui. Mando il mio affetto e le più sentite condoglianze alla sua famiglia, soprattutto ai suoi figli.

Emma Watson, che nei film ha vestito i panni di Hermione, su Instagram ha scritto:

Lo zio più divertente che abbia mai avuto, ma soprattutto era profondamente premuroso e compassionevole nei nostri confronti sia da bambini che da adulti. Il suo talento poi era immenso.

Immancabile poi il messaggio di Daniel Radcliffe, l’attore che ha interpretato Harry Potter. In un’intervista rilasciata a Deadline, il giovane attore ha detto che Robbie è stata una delle persone più divertenti che abbia mai incontrato.