Il mondo della musica dice addio per sempre ad un grandissimo artista. Nelle ultime ore si è infatti diffusa la notizia della scomparsa di Robbie Robertson, storico frontman e fondatore dei The Band e collaboratore di lunga data di Martin Scorzese, per i cui film ha realizzato diverse colonne sonore.

Ad annunciare la dipartita di Robertson ci ha pensato la sua famiglia, pubblicando un toccante post sulle pagine social dello stesso artista. A corredo di alcune sue foto, hanno scritto:

Robbie era circondato dalla sua famiglia al momento della sua morte, tra cui sua moglie Janet, la sua ex moglie Dominique, il suo compagno Nicholas, e i suoi figli Alexandra, Sebastian, Delphine e Kenny, il partner di Delphine. Gli sopravvivono anche i suoi nipoti Angelica, Donovan, Domenico, Gabriel e Seraphina. Robertson ha recentemente completato il suo quattordicesimo progetto di musica cinematografica con un frequente collaboratore, Martin Scorsese, per il film Killers of the flower moon. Al posto dei fiori, la famiglia ha chiesto che vengano fatte donazioni alla Six Nations of the Grand River per sostenere un nuovo centro culturale Woodland.