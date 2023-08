Nelle ultime ore si è diffusa, negli Stati Uniti d’America e poi in tutto il resto del mondo, la notizia del decesso di Robert Swan. L’attore americano è diventato famoso principalmente per i ruoli interpretati in Gli Intoccabili di Brian De Palma e in Colpo Vincente di David Anspaugh. Aveva 78 anni e se ne è andato dopo una lunga e dolorosa lotta contro un tumore al fegato, che alla fine lo ha sconfitto.

Un lutto molto grave che ha colpito il mondo intero del cinema, della tv e della recitazione in generale, è quello che riguarda la scomparsa di Robert Swan, stimatissimo attore americano.

Aveva 78 anni e da qualche tempo lottava contro un brutto male che lo aveva colpito al fegato e che alla fine lo ha portato via.

A darne il triste annuncio, tramite un comunicato al quotidiano statunitense Variety, sono stati alcuni amici e persone vicine a Swan, che hanno spiegato le circostanze della sua dipartita.

I più grandi successi di Robert Swan

Sono moltissimi i lavori per cui Robert Swan è diventato famoso in tutto il paese e nel mondo.

I più celebri sono sostanzialmente due. Il primo è del 1987, quando ebbe un ruolo abbastanza centrale ne Gli Intoccabili, il celebre lungometraggio diretto da Brian De Palma.

Un cast stellare quello che prese parte alle riprese, con Kevin Costner nel ruolo di Ness, Sean Connery nei panni del poliziotto irlandese Jimmy Malone, Andy García in quelli del giovane poliziotto italo-americano George Stone e Robert De Niro nel ruolo del boss Al Capone. Quest’ultimo, per la sua eccelsa interpretazione, vinse l’Oscar come miglior attore protagonista. Swan vestiva invece i panni del Capitano Mountie.

L’altro, nel 1986, nel film Colpo vincente diretto dal regista David Anspaugh. Lui interpretava un allenatore di pallacanestro con un passato negli scacchi. La pellicola è ispirata alla vera storia della Milan High School che nel 1954 vinse il campionato di pallacanestro IHSAA (Indiana High School Athletic Association) dello Stato dell’Indiana.

Un ruolo importante lo ha avuto anche nel film Natural Born Killers – Assassini nati di Quentin Tarantino nel 1994.

Molto importante anche la sua carriera a teatro. In diverse occasioni ha ricevuto delle nomination per il prestigioso Joseph Jefferson Award.