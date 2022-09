Robert Cormier aveva solo 33 anni e, come dichiarato da sua sorella, sarebbe morto per le ferite riportate in una brutta caduta

Lutto gravissimo per tutti gli appassionati di televisione del Canada, ma anche del resto del mondo. Da poche ore, infatti, si è diffusa la notizia della prematura e assolutamente inaspettata scomparsa di Robert Cormier. L’attore aveva solo 33 anni ed era famoso, appunto, per aver interpretato Finn nella serie tv intitolata “Heartland”.

Ad annunciare la sua scomparsa e a ricordarlo per la meravigliosa persona che fosse, una delle sue tre sorelle, Stephanie.

Sebbene quest’ultima non sia scesa nei particolari riguardo alla cause del decesso, ha parlato di ferite molto gravi riportate in una caduta. L’attore si è spento venerdì scorso, il 23 settembre, in una camera di ospedale ad Etobicoke, in Ontario, Canada. La stessa Stephanie, nell’elogio funebre, ha scritto:

Era un atleta, un attore e un fratello maggiore. Aveva una passione nell’aiutare gli altri e cercava sempre di ottenere di più. Gli piacevano le serate al cinema con la sua famiglia e ammirava molto suo padre. Ha avuto un impatto positivo su molte persone nel corso della sua vita, sia che si trattasse di famiglia, compagni di squadra o amici. La memoria di Rob vivrà attraverso la sua passione per l’arte e il cinema, così come le sue tre sorelle che significavano il mondo per lui.

Messaggi di cordoglio per Robert Cormier

Robert Cormier come detto era molto giovane, aveva solo 33 anni. E molto giovane era anche la sua carriera da attore.

Era noto principalmente per il ruolo di Finn nella fortunatissima serie tv Heartland, la più longeva nella storia della televisione canadese. Ruolo che ha interpretato nel corso della 15esima stagione.

Robert dovrebbe apparire anche nella sedicesima stagione, che andrà in onda in anteprima dal prossimo 2 di ottobre.

Up tv, il canale su cui la serie va in onda, ha voluto rendere onore alla memoria di Robert, pubblicando sui propri canali social un toccante messaggio di addio.

Era un talento straordinario, andato via troppo presto. Siamo profondamente addolorati nell’apprendere della sua scomparsa. Le nostre sincere condoglianze vanno ai suoi amici, familiari e colleghi.

Il messaggio ha accompagnato una bellissima foto dell’attore, che è ritratto al fianco della co protagonista della serie, Amber Mitchell.