Alcuni testimoni avrebbero visto Roberta Bertacchi in un pub di Casarano, mentre litigava con il suo compagno: non si esclude nessuna ipotesi

Ci sono diversi elementi che non tornano nel caso della morte di Roberta Bertacchi. La giovane, di soli 26 anni, è stata trovata priva di vita nel balcone della sua casa di Casarano, nel leccese, appesa per il collo con la sciarpa della squadra di calcio locale. Alcuni testimoni l’avrebbero vista litigare con il compagno poche ore prima della sua morte. Al momento non si esclude nessuna ipotesi.

Casarano, piccolo comune di circa 20mila abitanti situato nella provincia di Lecce, in Puglia, è completamente sotto shock per quanto accaduto lo scorso 6 gennaio a Roberta Bertacchi.

Originaria di Milano e nata nel 1997, ha vissuto in Lombardia fino ai 9 anni, quando i suoi genitori si sono separati e lei si è trasferita in Puglia insieme a sua mamma e suo fratello.

Attualmente viveva a Casarano, in un appartamento che aveva preso in affitto da sola, e lavorava come impiegata in un’azienda di calzature del posto.

La mattina del 6 gennaio un suo vicino, passando in cortile, l’ha notata esanime sul balcone, appesa per il collo alla pensilina con una sciarpa della squadra di calcio locale. Immediata la chiamata ai soccorsi e l’arrivo degli operatori sanitari sul posto, ma per lei non c’era già più nulla da fare.

L’ipotesi che è stata maggiormente accreditata nei primi momenti è stata quella del suicidio, considerando il nodo fatto alla sciarpa e la rottura della pensilina dovuta al peso.

Nelle ore e nei giorni successivi, tuttavia, sono emersi degli elementi che potrebbero completamente cambiare le carte in tavola.

Roberta Bertacchi e il litigio prima di morire

Nell’abitazione della 26enne gli inquirenti avrebbero rinvenuti alcuni oggetti rotti e fuori posto. Questo è uno degli elementi su cui le stesse autorità stanno indagando.

Inoltre, pare che poche ore prima del rinvenimento del suo corpo senza vita, Roberta Bertacchi abbia avuto un acceso litigio con il suo compagno, un ragazzo del posto con il quale pare che si frequentasse da poco più di un mese.

Il giovane è stato ascoltato come persona informata dei fatti, ma al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati, né risulta essere stata aperta un’indagine per delitto.

Gli inquirenti stanno lavorando per chiarire al meglio la vicenda. Al momento non è stata esclusa nessuna ipotesi, dal gesto autonomo, all’omicidio e all’istigazione al suicidio.

Seguiranno aggiornamenti.