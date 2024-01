Roberta Bertacchi si è tolta la vita o è stata uccisa? Gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi. Ecco cosa hanno trovato in casa

Tragedia a Casarano, una ragazza di soli 26 anni, chiamata Roberta Bertacchi, è stata trovata senza vita sul balcone della sua abitazione, impiccata con la sciarpa della squadra di calcio locale.

Gli inquirenti ipotizzano un gesto estremo, ma non escludono la pista del delitto. Nell’abitazione di Roberta Bertacchi sono stati trovati diversi oggetti rotti. La 26enne viveva da sola, gli agenti vogliono capire cosa l’abbia spinta a prendere la straziante decisione oppure se ci sia un’altra persona coinvolta. Per il momento, un amico ultras è stato portato in caserma ed ascoltato come persona informata dei fatti. Forse tra i due c’era una relazione amorosa.

Sembrerebbe che sul corpo senza vita della giovane vittima non siano stati individuati segni di violenza. È stata trovata morta, impiccata con la sciarpa del Casarano alla pensilina del balcone. La giovane era originaria di Ugento, ma viveva da sola a Casarano. Lavorava come impiegata in un’azienda calzaturiera del posto. La scoperta è stata fatta dopo una telefonata effettuata al 112. Il corpo della 26enne si trova ora all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Anche l’abitazione è stata sequestrata per tutti i rilievi necessari.

Roberta Bertacchi si è tolta la vita o è stata uccisa?

L’ipotesi più plausibile, visto il nodo sulla corda e la pensilina del balcone danneggiata, è quella del gesto estremo. Ma non è escluso il delitto, poiché all’interno dell’abitazione sono stati trovati diversi oggetti rotti. Bisognerà capire se Roberta abbia litigato con qualcuno poco prima. Gli agenti stanno ascoltando tutti i parenti e gli amici della 26enne. Sembrerebbe che fosse in cura per via di alcune patologie.

La comunità ha descritto Roberta come una ragazza tranquilla, che conduceva una vita abitudinaria. Era una grande lavoratrice. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare un suo malessere. È stato proprio un vicino a notare la scena sul balcone e ad allarmare i soccorsi e le autorità. Gli operatori sanitari si sono precipitato all’abitazione, tuttavia non hanno potuto fare nulla per aiutare la ragazza. Era già morta.