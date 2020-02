Roberta Donnini ha perso la vita Addio a Roberta, giovane mamma che ha lasciato per sempre i suoi due amati bambini. Ecco cosa le è accaduto..

Un lutto terribile, ha colpito la comunità di Montefano, in provincia di Macerata, dove una giovane mamma, di quaranta anni, chiamata Roberta Donnini ha perso la vita. Tutta la comunità è distrutta per questa grande perdita e tutti stanno facendo il possibile per stare vicino alla sua famiglia, che ancora non riesce a capire come sia potuto accadere.

Ha lottato contro la malattia per molto tempo, ma alla fine per lei, i medici non hanno potuto più fare nulla, fino alla scorsa sera, quando il cuore ha cessato per sempre di battere.

In base alle informazioni che sono venute fuori nelle ultime ore, Roberta Donnini, era una donna di soli quaranta anni, mamma di due bambini.

Ha scoperto di essere affetta da un brutto male, molto tempo fa ed ha lottato con tutte le sue forze per riuscire a vincere questa difficile battaglia e per continuare a stare vicino ai suoi familiari.

Nonostante i suoi disperati tentatativi di andare avanti, i medici durante un controllo hanno scoperto che la malattia aveva invaso tutto il suo corpo e per questo, per lei non potevano più fare nulla.

E’ stato difficile per il marito Sergio e per i figli Davide e Gioia, troppo piccoli per dire addio alla loro mamma, ma per Roberta Donnini, non c’è stato più nulla da fare.

Il suo cuore ha cessato di battere per sempre, il quattordici febbraio ed i suoi funerali saranno celebrati questa domenica sedici febbraio, nella chiesa di San Donato, di Montefano.

In molti stanno cercando di fare il possibile per stare vicino ai suoi familiari, che sono distrutti per questa grande e terribile perdita. Roberta Donnini, lascia anche i genitori Rolando e Rosalia ed i fratelli Roberto ed Alessia.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda.

Potete leggere anche: Mamma prova a separare due ragazzi che stanno litigando, ma perde la vita