Non è riuscita a sconfiggere quel mostro, il coraggio e il sorriso di Roberta vivranno per sempre nel cuore di coloro che l'amavano

Roberta non ce l’ha fatta, quel brutto male è stato più forte di lei. La sua foto si era diffusa sul web lo scorso ottobre, la ragazza si era laureata in ospedale, mentre si sottoponeva alle cure per un tumore.

Aveva insegnato a tutti una lezione importantissima e oggi, il suo oncologo ha voluto ricordarla per la sua splendida e meravigliosa persona e per l’immenso valore che ha lasciato nella loro vita.

Le strazianti parole dell’oncologo di Roberta

La campana della vita non ha suonato per la nostra carissima Roberta. Per quanto sforzo e impegno possiamo metterci, non sempre riusciamo a sconfiggere il ‘mostro’ e, non sempre il ‘mostro’ può essere sconfitto: siamo umani.

Il medico ha ricordato di come Roberta abbia sempre combattuto come una vera guerriera, contagiando tutto il team con la sua voglia di vivere. Era riuscita a laurearsi mentre si trovava ricoverata e mentre affrontava la chemioterapia.

Senza mai mollare, senza mai abbandonare la speranza. Purtroppo la sua condizione era troppo grave e, nonostante le cure, Roberta non ce l’ha fatta. Ci ha lasciati con un grande vuoto dentro, ma ci ha insegnato una grande lezione: lottare fino alla fine, perché ne vale sempre la pena, per se stessi e per chi si ama. La sua storia, la sua determinazione e la sua delicatezza, ci motivano ad accudire, con ancora più attenzione, i nostri pazienti. Ai suoi cari, alla sua famiglia va tutto il nostro cordoglio ed affetto. Che la terra ti sia lieve Roberta.

La notizia della scomparsa di Roberta ha spezzato il cuore di tantissime persone, anche di coloro che non la conoscevano, ma che avevano letto la sua storia. Questa ragazza ha lasciato una lezione molto importante. A volte un ‘mostro’ cerca di buttarci giù, ma bisogna reagire. Alzarci, batterci, goderci ogni singolo momento, fino alla fine. Proprio come ha fatto lei, sempre con il sorriso sulle labbra ed è così che continuerà a vivere nel cuore di chi l’amava.