Roberta Ragusa, spunta un diario segreto: un’agghiacciante verità

Non ci sono più tracce di Roberta Ragusa da ormai 9 anni, la donna è scomparsa nel 2012 e per ancora oggi, l’unico accusato dell’omicidio della donna è Antonio Logli, quello che all’epoca era suo marito.

Antonio Logli è in carcere e continua a professarsi innocente. Tuttavia, oggi sbuca un diario costudito gelosamente da Roberta Ragusa, in cui ci sono dei pensieri rivolti proprio al marito.

I loro problemi coniugali non sono una novità. Sarebbe proprio un tradimento il movente dell’omicidio dell’imprenditrice romana. Ancora oggi, Antonio Logli sta con l’amante dell’epoca: Sara Calzolaio. I due sono anche pronti alle nozze.

Ma sul diario Roberta scriveva: “Ho perso un figlio e Antonio non mi dice neanche ciao”. “Ho paura di stancare chi mi sta intorno con i miei continui pianti, specialmente mio marito“.

Questi drammatici pensieri sono però solo una goccia nel mare del periodo buio che la donna stava vivendo prima di scomparire. A diffondere una lettera rivolta proprio al marito è stata Federica Sciarelli.

Il programma Chi l’ha visto si è occupato assiduamente del caso di Roberta Ragusa e al tempo diffuse un lettera, uno dei tanti elementi che incastrarono Logli perché rivolta proprio a lui:

Non ti ricordi mai nulla non un fiore, neanche quando è nato il primo figlio e sarebbe stato così anche alla nascita della bambina, se non te lo avesse suggerito un’altra persona. Anche oggi per esempio, non ti sei ricordato il nostro anniversario. L’ennesima delusione. Non importa, non più.