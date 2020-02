Roberta Valgiovio ha perso la vita a causa di una polmonite batterica Grave lutto, giovane mamma ha perso la vita. I medici non sono riusciti a fare nulla per salvarla. Ecco cosa le è accaduto..

Un grave lutto ha colpito la comunità di Montichiari, in provincia di Brescia, dove una donna di quarantaquattro anni, chiamata Roberta Valgiovio, ha perso la vita a causa di una polmonite batterica. Ha lasciato un marito e tre figli. Tutti sono distrutti per ciò che è accaduto e per questo tragica perdita.

L’intera comunità di Vighizzolo, dove viveva, è in lutto per questo tragico decesso. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che potesse accadere una cosa del genere.

Secondo le informazioni che sono state rese note, Roberta Valgiovio, è stata ricoverata all’ospedale di Desenzano del Garda, in gravi condizioni.

La polmonite batterica che l’ha colpita, era molto grave e sin da subito i medici, hanno capito che la situazione era gravissima. Per questo hanno deciso di ricoverarla.

Ha iniziato ad avere gravi problemi respiratori ed è stata portata in pronto soccorso per questo motivo. Era arrivata lì circa dieci giorni fa. Le sue condizioni però, non sono mai migliorate.

Fino a sabato otto febbraio, quando la sua situazione è peggiorata drasticamente. Quando all’improvviso il suo cuore ha cessato di battere per sempre. I medici hanno provato a fare il possibile per salvarla, ma nonostante i loro disperati tentativi, per Roberta Valgiovio, non c’è stato più nulla da fare.

L’intera comunità, proprio come tutta la sua famiglia, sono rimasti scioccati nel sapere di questa tragica perdita. In molti hanno deciso di pubblicare alcuni messaggi sul web, per fare un ultimo saluto a questa giovane mamma.

I suoi funerali sono stati celebrati, nella giornata di ieri, lunedì dieci febbraio ed in molti hanno deciso di andare al duomo di Montichiari per far sentire la sua presenza e la loro vicinanza, alla famiglia di questa donna.

Una tragica perdita, che ha scioccato tutti. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa terribile vicenda.

