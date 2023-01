Roberto Cevoli, ex calciatore di serie A e allenatore, ha avuto un malore domenica ed è attualmente ricoverato in gravi condizioni

Giorni di ansia e paura nel mondo del calcio italiano, per le condizioni di un ex calciatore di serie A. Si tratta di Roberto Cevoli, ex giocatore di Torino, Modena, Reggina e altre, che nella giornata di domenica scorsa ha accusato un malore. Ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. I medici tengono costantemente monitorate le sue condizioni.

Sono settimane molto difficili quelle che sta vivendo il mondo del calcio italiano. Purtroppo la scomparsa di due idoli delle folle come erano Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli, non ha fatto altro che gettare nello sconforto chiunque ami questo sport.

Entrambi hanno perso la propria battaglia contro le malattie che li avevano colpiti anni fa e che, nonostante la tenacia dimostrata nella lotta, alla fine li hanno sconfitti a soli 58 anni il serbo e 53 l’italiano.

All’inizio di questa settimana un altro ex giocatore e allenatore italiano, meno conosciuto degli altri due, ma comunque un nome molto importante all’interno del mondo del calcio italiano, ha accusato gravi problemi di salute.

Si tratta di Roberto Cevoli, che nella giornata di domenica scorsa, l’8 di gennaio, ha accusato un malore che ha reso necessario un suo ricovero urgente in ospedale.

Come sta Roberto Cevoli

Inizialmente l’ex calciatore e allenatore 54enne è stato ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena, dove nella mattinata di lunedì i medici lo hanno operato, stabilizzando le sue condizioni.

Successivamente lo hanno trasferito all’ospedale di San Marino, dove fortunatamente si è svegliato ed ha parlato. I dottori lo monitorano continuamente e le sue condizioni al momento sarebbero stabili, anche se la paura di una ricaduta c’è sempre.

Tanti i messaggi di vicinanza che ex compagni di squadra, giocatori da lui allenati e società per cui ha giocato o allenato hanno pubblicato sui social.

Roberto Cevoli ha iniziato la sua carriera da calciatore nel San Marino nel 1986, per poi vestire le maglie di alcune tra le squadre più importanti del paese. Tra queste anche il Torino, la Reggina, Reggiana, Modena, Cesena e Crotone, collezionando in tutto ben 57 presenza in serie A.

Da allenatore ha guidato Vicenza, Monza, Reggina, Novara e tante altre.