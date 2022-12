Quello appena trascorso è stato il primo Natale che Arianna, i suoi figli e la nipotina hanno dovuto trascorrere senza la presenza di Sinisa Mihajlovic. Per l’occasione, la moglie dell’ex calciatore e allenatore serbo ha voluto scrivere e pubblicare sui social un suo pensiero, dedicato ovviamente al suo amore che purtroppo non c’è più.

Credit: ariannamihajlovic – Instagram

Lo scorso 16 dicembre, dopo tre anni e mezzo di dura lotta contro la leucemia mieloide, Sinisa Mihajlovic ha perso la sua battaglia e se ne è andato a soli 53 anni.

I messaggi di affetto arrivati alla sua famiglia sono stati innumerevoli. Il segno lasciato da Sinisa nel mondo del calcio e non solo è stato enorme e tutti hanno voluto ricordare non solo che grande professionista fosse, ma anche e soprattutto l’uomo eccezionale che ha sempre dimostrato di essere.

Da quel giorno, per Arianna e per il resto della famiglia dell’ex calciatore e allenatore di Vukovar è iniziata una nuova vita. Lui non c’è più e non ci sarà più, ma loro continueranno a sentirlo accanto in ogni momento.

A soli 9 giorni dalla scomparsa c’è stato subito il primo Natale senza di lui. Ed è proprio nei giorni di festa, in cui si dovrebbe solo festeggiare ed essere felici, che le persone che non ci sono più mancano maggiormente.

A riguardo, Arianna Mihajlovic ha voluto raccontare un suo pensiero e condividerlo con i tanti follower che la seguono su Instagram.

La dedica di Arianna Mihajlovic per sinisa

Credit: Arianna Mihajlovic – Instagram

Sono parole di una donna affranta da dolore, quelle di Arianna, ma allo stesso tempo di una mamma e di una nonna che fa e farà di tutto per guidare la sua famiglia in questo percorso appena iniziato senza Sinisa. Ecco cosa ha scritto:

Il primo Natale dopo aver perso qualcuno è difficile. Non hai voglia di festeggiare ma lo fai. Per i bambini, per la famiglia. Farà male. I regali che quest’anno non c’è bisogno di comprare, la sedia vuota. I ricordi dei festeggiamenti passati, la voce che non senti.