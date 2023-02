Tanta paura per Roby Facchinetti, rapinato in casa da uomini armati che hanno fatto irruzione nella sua abitazione. Al momento il celebre cantante dei Pooh era in casa, insieme alla moglie Giovanna e al figlio Roberto. Tre ladri con il volto coperto hanno intimato la coppia a consegnare tutto ciò che di prezioso avevano. Sono stati attimi di pura paura per tutti quanti.

Il cantante è stato derubato da tre uomini che hanno fatto irruzione nella sua casa di Bergamo. Era domenica sera, quando il cantante dei Pooh era con la moglie Giovanna e il figlio Roberto.

I banditi sono entrati nella sua casa a volto coperto, ognuno con un’arma in mano. Hanno minacciato il cantante e la sua famiglia, per farsi consegnare gioielli, orologi e anche soldi, a quanto si apprende da fonti vicine all’artista. Inoltre, lo hanno obbligato ad aprire la cassaforte.

La figlia di Roby Facchinetti ha chiesto il massimo riserbo, per quella che non è una notizia di gossip. Anche perché ci sono delle indagini in corso da parte della Polizia, prontamente intervenuta quando i ladri sono andati via, allertata proprio dalla famiglia Facchinetti, che ha avuto molta paura.

Secondo quanto emerge dai primi racconti dell’artista, di sua moglie e del figlio, a quanto pare i tre ladri conoscevano bene gli ambienti di casa, perché si muovevano con troppa disinvoltura. E sapevano bene cosa cercare e dove andare per trovare i beni più preziosi della famiglia.

Roby Facchinetti rapinato in casa: la vicenda risale a domenica sera, ma è stata rivelata solo a giorni di distanza

Finestre e porte della villa non risultano forzate, quindi i ladri sono entrati agevolmente nella casa, quando la famiglia era presente.

Giulia Facchinetti, la figlia minore, chiede il massimo riserbo: