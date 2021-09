Il mondo del cinema piange per la morte di uno dei registi più apprezzati e amati degli ultimi decenni. Roger Michell si è spento lo scorso 22 settembre. Era malato da tempo e, alla fine, si è dovuto arrendere all’età di soli 65 anni. Molte sue pellicole resteranno per sempre nella storia del cinema e della televisione americana e mondiale. Importanti anche molti suoi lavori al teatro.

Nato in Sudafrica, Michell si era presto trasferito e naturalizzato in Gran Bretagna, dove ha conosciuto l’amore e la passione per le arti dello spettacolo. Il primo mondo a cui si è avvicinato, è stato il teatro. Dopo la laurea, conseguita nel 1977 nell’Università di Cambridge, ha cominciato il suo apprendistato presso il Royal Court Theatre, lavorando come assistente regista di autori quali John Osborne e Samuel Beckett.

Nel 1985 entra a far parte della Royal Shakespeare Company e in questo periodo viene nominato al “Drama Desk Award”, uno dei più alti riconoscimenti inglesi nell’ambito teatrale.

Roger Michell se ne è andato lo scorso 22 settembre, accerchiato dall’affetto dei suoi cari. A dare la notizia ufficiale del suo decesso ci ha pensato il suo agente, che si è mostrato profondamente toccato da questo tragico avvenimento. Colleghi e fan hanno scritto decine di messaggi di addio sui social.

I grandi successi di Roger Michell

Dopo la sua lunga e fortunata carriera in teatro, Roger Michell si è spostato in televisione. Ha diretto due serie tv di discreto successo.

Dopodiché, nel 1995, approda finalmente al cinema, che lo consacrerà tra i più grandi. In quell’anno ottiene l’incarico di dirigere “Persuasione“, un film tratto da un’opera di Jane Austen, con il quale vincerà 5 BAFTA, gli Oscar inglesi.

Il genere in cui si affermerà in seguito è quello delle commedie romantiche. Nel 1999 lavora a quello che sarà ricordato per sempre come il suo miglior film e il miglior film romantico di sempre. Notting Hill, nei quali recitano i giovanissimi ma già affermati Julia Roberts e Hugh Grant, ha incassato oltre 360 milioni di dollari al botteghino, diventando uno dei film più fruttuosi e di successo di sempre.

L’ultimo suo film è intitolato The Duke, è stato presentato all’ultima mostra del cinema di Venezia e a breve uscirà in tutte le sale cinematografiche.

