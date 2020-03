Roma, 29enne picchia moglie incinta. Arrestato. RABBIA A ROMA: picchia la compagna in dolce attesa e poi cerca di strangolarla

Lo spiacevole episodio è accaduto a Roma, dove un uomo di circa 29 anni è stato arrestato dai Carabinieri della compagnia Roma San Giovanni, per aver aggredito e picchiato sua moglie incinta. Secondo le notizie riportate, l’uomo avrebbe preso la donna per i capelli, poi l’avrebbe gettata sul divano per colpirla con calci e pugni. A guardare l’intera scena, c’era il fratello di lei, il cognato dell’uomo.

Secondo le prime indagini, sembrerebbe che non felice di averla picchiata, abbia anche tentato di strangolarla, con una mano alla gola e l’altra sulla bocca, per non farla respirare.

Le forze dell’ordine, dopo una chiamata, si sono precipitate sul posto, dove hanno arrestato l’uomo e chiamato un’ambulanza per la donna. Quest’ultima è stata trasportata con urgenza immediata all’ospedale San Giovanni Addolorata, dove però ha rifiutato ogni tipo di cura.

La donna incinta è tornata a casa, mentre il ventinovenne si trova attualmente al carcere di Regina Coeli e adesso dovrà attendere la sentenza sul suo caso. Sembrerebbe che abbia già dei precedenti e sia già noto alle forze dell’ordine.

Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori notizie riguardo la vicenda.

Purtroppo non è la prima volta che si verifica un episodio del genere, violenza fisica da parte di un uomo nei confronti della propria donna. In molti casi, la vicenda finisce in tragedia, con un femminicidio. Ci sono donne in ogni parte del mondo, che nonostante siano vittime di pestaggio, continuano a resistere e ad accettare una vita così, per l’amore dei propri figli…

In attesa di ulteriori aggiornamenti.

