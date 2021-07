Un tragico episodio è avvenuto nella giornata di ieri, mercoledì 21 luglio, a Mentana un quartiere di Roma. Purtroppo una bambina di soli 4 anni è stata trovata senza vita da sua madre nel suo letto. La donna ha raccontato che dopo mangiato la piccola ha accusato un malore improvviso ed è andata a dormire.

Un decesso drammatico ed improvviso, che ovviamente ha gettato nello sconforto i familiari. Nessuno di loro di aspettava di poter vivere una perdita simile.

Il tutto è avvenuto intorno alle 13. La mamma di 43 anni ha raccontato alle forze dell’ordine che la piccola si è svegliata e sembrava essere in buone condizioni. Infatti non era accaduto nulla di insolito.

Tuttavia, subito dopo mangiato la bimba ha detto alla donna che si sentiva poco bene. Stava accusando uno strano malore. Di conseguenza la mamma le ha detto di andare a riposare sul letto.

La tragedia però si è consumata pochi minuti dopo, quando la 43enne è andata a controllare e ha scoperto che la piccola non respirava più. Per questo la signora ha allertato in fretta i sanitari, che sono arrivati sul posto nel giro di pochi minuti.

I medici sono arrivati nell’abitazione anche con l’elisoccorso, hanno provato con le manovre di rianimazione per diverso tempo. Tuttavia, i loro disperati tentativi sono risultati inutili. Il cuore della piccola non ha mai ripreso a battere.

Morta bambina di 4 anni: le indagini

Nell’abitazione della famiglia sono arrivate anche le forze dell’ordine, che hanno ascoltato il racconto della madre. La donna, disperata, ha detto tutto ciò che era accaduto in quei minuti drammatici.

Il corpo della bimba ora è stato trasferito all’ospedale Umberto I e il magistrato di turno ha disposto l’autopsia. Lo scopo è quello di capire le cause che hanno portato al suo tragico decesso.

Dalle prime informazioni emerse sul corpo non c’erano segni di violenza, né di rigurgito o di soffocamento. Per i dottori la morte della piccola è avvenuta a causa di un malore durante la digestione.