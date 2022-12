Roma, bambino di 2 anni lasciato in macchina dalla madre per due lunghe ore: lei ha detto che stava facendo la spesa

Gli agenti intervenuti nel pomeriggio di sabato 17 dicembre, nel parcheggio di un centro commerciale nella zona Est di Roma, hanno deciso di denunciare una madre, che aveva lasciato il suo bambino di 2 anni chiuso in auto. Lei si è giustificata dicendo che era andata via solo per qualche istante.

L’accaduto ovviamente, ha sconvolto i passanti, che nel vedere il piccolo solo ed impaurito, hanno deciso di fermare una volante dei carabinieri. Stava passando proprio in quella zona.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nel pomeriggio di sabato 17 dicembre. Precisamente nel parcheggio del centro commerciale Unico, in via Don Primo Mazzolari, nel quartiere Villaggio Prenestino, a Roma.

Alcuni passanti hanno notato il piccolo che era in macchina completamente solo. Con lui non c’era nessuno. In un primo momento infatti, stava dormendo e non si era reso conto di nulla.

Tuttavia, i presenti quando hanno visto l’auto dei carabinieri passare proprio in quella zona, hanno chiesto loro di fermarsi. Gli agenti si sono subito fatti avanti, per capire quali fossero le sue condizioni di salute.

Dalle prime scoperte, è emerso che la donna aveva chiuso il figlio in auto ed andata via. Solo mentre gli agenti erano lì, il piccolo si è svegliato, ma non sembrava essersi accorto di nulla.

Bambino di 2 anni solo in auto: la giustificazione della madre

Successivamente i carabinieri si sono messi alla ricerca della madre. Quest’ultima era entrata al supermercato per fare la spesa e quando gli agenti le hanno chiesto il motivo del suo gesto, si è giustificata dicendo:

Ero andata a fare la spesa, l’ho lasciato solo per pochissimo tempo.

Tuttavia, queste sue parole non le hanno evitato una denuncia. La madre di 30 anni, originaria del Bangladesh, ora dovrà andare davanti al Giudice per rispondere del reato di abbandono di minore. Gli agenti inoltre, hanno scoperto che lo aveva lasciato in macchina non per pochi minuti, ma per due lunghe ore.