Un episodio davvero straziante è quello che è emerso nella giornata di domenica 5 novembre, nella città di Roma. Una bimba di 11 mesi, si trova ricoverata in ospedale in condizioni molto gravi, dopo aver ingerito dell’hashish trovato in casa.

I due genitori, consumatori abituali di questa sostanza, sono stati denunciati da parte delle forze dell’ordine, per il reato di maltrattamento in famiglia. Ora in corso tutte le indagini del caso.

Stando alle informazioni rese note da il quotidiano Il Messaggero, i fatti in realtà sono avvenuti nella serata di sabato 4 novembre. Precisamente nella casa della famiglia, che si trova nel quartiere Tor Bella Monaca, di Roma.

Fino a quel momento per loro sembrava essere una giornata come le altre. Erano tutti in casa e non era accaduto nulla di insolito per quelle persone.

La bambina come suo solito, stava gattonando a terra, quando all’improvviso, ha trovato uno strano involucro e lo ha messo in bocca. Dal racconto della madre e del padre, se ne sono subito resi conto e lo hanno presto tirato fuori.

La piccola sembrava stare bene ed infatti, sono andati tutti a dormire tranquilli. Il dramma però, è avvenuto la mattina successiva, quando i genitori si sono resi conto che la loro bimba non si svegliava. Da qui la tempestiva corsa all’ospedale Umberto I.

Le condizioni della bimba di 11 mesi e le indagini sull’accaduto

Pensavamo di averla tolta tutta, ce ne siamo accorti subito e così siamo poi andati a dormire, ma stamattina la bimba non si svegliava e ci siamo preoccupati.

Queste le dichiarazioni dei genitori sia ai medici del nosocomio, che alle forze dell’ordine intervenute per indagare. Nella casa della coppia sono arrivati gli agenti che hanno fatto tutti i controlli del caso ed hanno trovato altro hashish.

La piccola, purtroppo è in condizioni molto gravi, si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva. Non si esclude l’ipotesi che possa salvarsi, ma riportare dei danni permanenti. Gli agenti hanno deciso di denunciarli per il reato di maltrattamenti in famiglia.