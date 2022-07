Un episodio davvero spiacevole è quello avvenuto ad una famiglia, che era andata a Roma per un giorno. La bimba di 6 anni che era tra le braccia del padre, ha perso i sensi per il caldo eccessivo di questi giorni. I vigili appena hanno capito la situazione, sono presto intervenuti per aiutarli.

Nonostante il grande spavento ed il trasporto in ospedale, la piccola ora è tornata a stare bene. L’emergenza caldo di questi giorni, purtroppo sta portando a gravi conseguenze.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvenuto solo pochi giorni fa. Precisamente in via di San Gregorio, all’altezza della Piazza del Colosseo, a Roma.

La famiglia che vive in nord Italia, si era recata nella Capitale in giornata per passare un giorno all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

Tuttavia, è proprio mentre la piccola era in braccio al papà che è avvenuto l’impensabile. Ha perso improvvisamente i sensi e l’uomo, quando ha visto che non rispondeva più, ha avviato le prime manovre di rianimazione.

La madre era davvero spaventata. I Vigili che erano nella zona, appena hanno visto ciò che stava accadendo, sono presto intervenuti per aiutare. La situazione della bambina era davvero complicata e difficile.

Il trasferimento della bimba di 6 anni in ospedale

Gli agenti della Polizia Locale l’hanno trasportata d’urgenza al presidio medico più vicino, che si trova nei pressi della metro vicino al Colosseo ed è qui che il personale, ha capito che il suo svenimento era dovuto alle alte temperature di questi giorni.

Poco tempo dopo, l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale e nella struttura ha ricevuto tutte le cure di cui aveva bisogno. Nonostante il grande spavento, non risulta essere in pericolo di vita.

I genitori felici nel sapere che la loro figlia sta bene, ci hanno tenuto a ringraziare gli agenti che sono prontamente intervenuti per aiutare. Forse senza il loro intervento la situazione si sarebbe potuta complicare.