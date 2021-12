Una bambina di appena 1 anno e 10 mesi ha perso la vita, a causa di un malore improvviso. I sanitari intervenuti purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso, poiché il suo cuore non ha mai ripreso a battere.

Strazio e dolore nella comunità, ma anche per la famiglia della piccola. Negli ultimi giorni è stata male, ma nessuno credeva di poter mai vivere un dramma simile. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo d’indagine.

La tragedia si è consumata nella giornata di sabato 11 dicembre. Precisamente nell’abitazione della famiglia di origini marocchine, che si trova a Rosilini, in provincia di Siracusa.

Secondo una prima ricostruzione, la bimba era a casa e stava giocando con la sua sorellina. Tutto stava procedendo normalmente e fino a quel momento per i genitori, non sembrava esserci nulla di strano.

Ad un certo punto però, la piccolina ha avuto un malore improvviso ed ha perso i sensi. La mamma ed il papà si sono presto allarmati ed infatti, hanno chiamato in fretta i sanitari.

I medici sono arrivati nell’abitazione in pochi minuti e vista la gravità della vicenda, hanno deciso di trasportarla d’urgenza all‘ospedale di Siracusa. Tuttavia, una volta arrivati nel pronto soccorso, il cuore della piccolina ha cessato di battere per sempre. Non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Le indagini per la tragica morte della bambina di 1 anno e 10 mesi

Nella casa della famiglia sono arrivate anche le forze dell’ordine. Quest’ultime coordinati dalla Procura hanno deciso di aprire un fascicolo d’indagine. Infatti hanno sottoposto ad interrogatorio tutti i suoi familiari.

La mamma ha raccontato agli agenti che la bambina negli ultimi giorni non è stata bene. Vomitava frequentemente ed era raffreddata. Per questo era sotto cura antibiotica.

Gli inquirenti hanno disposto l’autopsia e verrà eseguita nei prossimi giorni. Da alcune informazioni emerse non sembrerebbero esserci segni di violenza sul corpo. Sarà solo questo esame a dare delle risposte concrete su questo tragico decesso.