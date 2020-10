Tragedia a Roma, Serena Greco, madre e moglie di 38 anni, è morta a seguito di un incidente con il suo motorino. Investita e lasciata morire da un pirata della strada, che è fuggito via e che le forze dell’ordine non hanno ancora rintracciato. Quell’ultima chiamata a suo marito, per informarlo che stava tornando a casa da lui e dai loro due amati bambini. Poi il vuoto.

Serena non torna a casa e Alessandro inizia a preoccuparsi. La chiama sul cellulare, ma nessuna risposta. Così decide di geolocalizzarla attraverso un’applicazione. In quel preciso momento, l’uomo si rende conto che sua moglie è ferma in un preciso punto. Cosa stava facendo? Perché non tornava a casa da lui e i suoi figli?

Alessandro corre in strada e si ritrova davanti una scena straziante che non sparirà mai dalla sua mente. Il traffico bloccato, le forze dell’ordine, l’ambulanza, il motorino di Serena distrutto e a terra una scia di sangue.

L’incidente di Serena Greco

Dov’è? Le uniche parole tremanti che riescono ad uscire dalla bocca di Alessandro. I presenti lo abbracciano, la donna che amava aveva avuto un incidente mortale. Serena è morta poco dopo il suo arrivo in ospedale.

La tragedia ha sconvolto l’intera la comunità. Tutti hanno voluto ricordarla come la donna meravigliosa che era. Una donna che viveva per suo marito e i suoi due piccoli figli. Serena lavorava in un Caf e prima dell’incidente, stava tornando a casa dalla sua famiglia, per finire la serata con le persone che amava.

Le indagini delle forze dell’ordine

Gli inquirenti ora stanno indagando su quanto accaduto, cercando di ricostruire l’intera dinamica dell’incidente. Il sospetto è che la morte di Serena sia stata causata proprio dal conducente dell’auto pirata, fuggito via perché nel pieno delle colpe.