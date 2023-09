Un giallo che va avanti da luglio è quello di Andreea, una 15enne che da ormai settimane risulta essere sparita nel nulla. Tuttavia, i familiari prima di denunciare l’accaduto hanno atteso diversi giorni, poiché credevano che era scappata per sposarsi.

CREDIT: RAI 3

Sono in corso tutte le indagini del caso per questa vicenda, che ancora oggi non ha delle risposte. A parlarne è proprio il programma Chi l’ha Visto?, che si occupa di persone scomparse e che va in onda su Rai 3.

I fatti sono iniziati il 17 luglio scorso, in un’abitazione che si trova nella zona Capannelle, nella periferia Sud di Roma. “Vado a fare un TitkTok fuori!”

Queste sono state le ultime parole che la ragazza ha rivolto al fratello, per poi far perdere le sue tracce. Il padre intervistato da una delle inviate, ha detto che da quel giorno non hanno più avuto sue notizie.

L’uomo ha detto che lui in quei minuti non era in casa. Tuttavia, una volta rientrato, ha trovato il cancello aperto ed il telefono della figlia a terra. Prima di denunciare la scomparsa, ha atteso diversi giorni.

Era convinto che era scappata, poiché aveva intenzione di sposarsi, ma hanno poi scartato questa ipotesi, perché sarebbe dovuta tornare prima a casa.

L’identikit di Andreea, la 15enne scomparsa

I genitori ora sono convinti che qualcuno l’ha portata via e sono davvero spaventati. Hanno detto che i suoi documenti, cioè il passaporto ed il codice fiscale, non sono in casa.

Sull’identikit hanno detto che è alta circa un metro e sessanta centimetri circa. Ha i capelli e gli occhi castani. Però non ha segni particolari, che possano aiutare nel riconoscerla.

Ha 15 anni e non ha con sé il suo cellulare, ma i suoi documenti. Chiunque possa avere sue notizie o che noti delle somiglianze con le foto diffuse, è pregato di chiamare il numero unico di Emergenze il 112. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo episodio.