Sono giorni di grande strazio e tristezza quelli che ora stanno vivendo i genitori del bambino di 5 anni, rimasto coinvolto in un grave sinistro con la madre e che purtroppo è deceduto dopo il trasporto in ospedale. Il padre ha deciso di rompere il silenzio con una storia su Instagram.

Il luogo in cui si sono consumati i fatti, al momento è pieno di fiori, peluche e biglietti per il piccolo Manuel Proietti, strappato alla vita a soli 5 anni.

Il padre Marco Proietti, in un primo momento ha cercato di farsi giustizia da solo, Gli agenti lo hanno fermato in tempo. Due giorni dal grave e straziante lutto subito, ha deciso di rompere il silenzio. Ha pubblicato una storia su Instagram, in cui ha chiesto a tutti i condividerla. Nel post ha scritto:

Voglio esprimere con quel resta del mio cuore, di Elena e della piccola un ringraziamento a voi che avete pregato, donato ed anche solo pensato al nostro Manuel, strappato da un mondo infame.

Vi chiedo umilmente di ricondividere la storia, in modo da far arrivare il nostro caloroso ringraziamento. Ti ameremo per sempre.

Le indagini per il sinistro in cui il bambino di 5 anni è deceduto

Dai racconti di alcuni testimoni, quella Lamborghini Urus sfrecciava su quella strada già il giorno precedente e l’automobilista andava ad una velocità molto elevata.

Infatti, è proprio a causa dell’alta velocità che è avvenuto il sinistro. La mamma con i suoi 2 bambini era appena uscita da scuola e con i compagni, avevano fatto la festa di fine anno. Probabilmente dopo esser saliti in auto, stavano andando a casa.

Tuttavia, a pochi metri da quell’asilo che la Lamborghini ha travolto la Smart. A causa della forza dello scontro, la piccola auto è stata sbalzata a diversi metri e la famiglia era rimasta incastrata tra le lamiere del veicolo.

Il ragazzo alla guida della macchina di grande cilindrata, è risultato positivo ai cannabinoidi. Infatti gli inquirenti hanno deciso di iscriverlo sul registro degli indagati, per il reato di delitto stradale. Il piccolo Manuel è apparso sin da subito in gravi condizioni, ma è deceduto dopo il trasporto in ospedale. La madre è ancora ricoverata e la sorellina è potuta tornare a casa.