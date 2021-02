Roma: insegnante minaccia di mettergli una nota, studente delle medie si getta dalla finestra

È accaduto a Roma. Uno studente di 13 anni, dopo la minaccia della professoressa di ricevere una nota, si è gettato dalla finestra della scuola. Non si stava comportando bene in classe e come suo dovere, l’insegnante gli ha detto che gli avrebbe messo una nota. Ma lo studente di terza media, ha deciso di compiere un gestro estremo davanti agli occhi dei suoi compagni di scuola.

La vicenda si è verificata lo scorso 12 febbraio, nella scuola media di Roma, che si trova in via Panisperna. Il tutto è accaduto in modo inaspettato e inevitabile. Lo studente, dopo la minaccia della sua professoressa, intenta a punirlo con una nota sul registro di classe, si è alzato all’improvviso e si è gettato dalla finestra della stanza.

Durante la caduta, il tredicenne si è aggrappato ai rami di un albero, che per fortuna hanno attenuato l’impatto con il suolo.

Sul posto è stato subito richiesto l’intervento del 118. Gli operatori sanitari, al loro arrivo, hanno soccorso lo studente e lo hanno portato al Policlinico Agostino Gemelli. Dopo le visite, è risultato che ha riportato diversi traumi, ma le sue condizioni sono stabili.

Studente di 13 anni si getta dalla finestra: l’intervento delle forze dell’ordine

Gli agenti di polizia hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire l’intero episodio e per cercare di capire cos’abbia spinto un ragazzo di 13 anni a gettarsi dalla finestra della scuola. L’insegnante e tutti i compagni di classe, ascoltati separatamente, hanno raccontato la stessa versione ai poliziotti. La professoressa voleva mettergli una nota per via del suo comportamento che stava disturbando la lezione e lui si è gettato dalla finestra.

Gli investigatori hanno ascoltato anche i genitori dello studente, che dopo l’allarme, sono accorsi in ospedale.

Quanto accaduto ha sconvolto l’intera comunità, ma non solo. Forse un gesto di coraggio o di ribellione, che gli è quasi costato la vita. Perché fare una cosa del genere?