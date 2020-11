La mamma del neonato gettato dalla finestra a Trapani ha deciso di confessare tutto alle forze dell’ordine. La 17enne ha dichiarato di aver nascosto la gravidanza alla sua famiglia e che, dopo aver partorito, ha avuto paura della reazione dei suoi genitori.

Avevo detto a mia madre di essere ingrassata negli ultimi mesi, perché avevo disturbi alimentari e lei mi ha creduto. Lei e mio padre non sapevano nulla della mia gravidanza. Ho avuto paura di dirglielo.

Credit: pixabay.com

Con le lacrime agli occhi, la giovane ha spiegato di aver dato alla luce il suo bambino nella sua camera e dopo aver tagliato il cordone ombelicale, ha gettato il piccolo ancora nella placenta dalla finestra del quinto piano del palazzo.

Mia madre stava dormendo e mio padre era uscito per portare mia sorella a scuola. Poi è andato a prendere la nostra collaboratrice domestica. Ho fatto tutto da sola.

Credit: pixabay.com

Il neonato aveva il cranio completamente fratturato, conseguenza del violento impatto con il suolo e, probabilmente, causa della morte. La 17enne è ora accusata di omicidio volontario aggravato e la vicenda è nelle mani della Procura dei Minori.

Credit: pixabay.com

Gli inquirenti hanno recuperato gli asciugamani sporchi di sangue tra la spazzatura e stanno ancora indagando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e per capire se davvero i genitori non c’entrino nulla.

Neonato gettato in un bidone a Ragusa

Credit video: Rai – YouTube

Soltanto pochi giorni prima, un episodio simile è accaduto a Ragusa, dove un neonato è stato trovato in un sacchetto nero, dentro un bidone della spazzatura. Un passante ha sentito dei lamenti ed ha pensato che si trattasse di un gattino abbandonato. Intento a salvarlo, ha però scoperto la triste verità. Il piccolo si trova ora in ospedale, nel reparto di terapia intensiva e le forze dell’ordine stanno cercando la madre e i responsabili dell’atroce gesto.