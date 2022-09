Un triste episodio è quello avvenuto lo scorso venerdì 23 settembre, nella stazione di Roma. Due agenti di polizia dopo una segnalazione, hanno trovato una madre da sola con i suoi 3 figli, che era costretta a dormire nella stazione. Non aveva un posto dove andare.

Una vicenda davvero straziante, ma che per fortuna, grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine, ha avuto un lieto fine. Ora tutta la famiglia è in un posto sicuro.

Stando alle informazioni rese note dal quotidiano locale Roma Today, i fatti sono avvenuti nella giornata di venerdì 23 settembre. Precisamente nel centro Help Center in via di Porta San Lorenzo.

Gli agenti avvisati da una strana telefonata, arrivati sul posto, hanno fatto una triste scoperta. Hanno trovato la giovane mamma di 27 anni, di origine nigeriana, completamente sola e con i suoi tre bambini di 5, 3 ed un anno.

Aveva passato la notte tra giovedì e venerdì nei pressi della stazione Termini, con i figli e non aveva proprio un posto dove andare.

Nel suo racconto agli agenti, la donna ha detto che era arrivata a Latina insieme al marito. Quest’ultimo l’ha accompagnata alla stazione e successivamente si è allontanato, facendo perdere le proprie tracce. Gli operatori dell’Help Center hanno raccontato che la ragazza si era presentata da loro anche il giorno prima, per chiedere aiuto.

L’intervento degli agenti per la madre da sola e i tre bambini

I ragazzi hanno chiesto aiuto alla Caritas e a diversi centri di accoglienza, ma erano tutti pieni e non potevano proprio ospitare la famiglia. Alla fine però, gli agenti sono riusciti a convincerla del fatto che l’avrebbero aiutata.

Anche loro hanno chiesto aiuto ad un altro centro d’accoglienza, ma anche quest’ultimo era pieno. I poliziotti spaventati all’idea che la donna dovesse passare un’altra notte in stazione, hanno provato ad allertare l’unità operativa Medihospes.

Gli operatori di questa associazione, che si occupa proprio di aiutare le persone in strada, arrivati in stazione, hanno capito la difficoltà della situazione e si sono subito fatti avanti per aiutare la famiglia. Ora la mamma ed i suoi tre figli si trovato in una struttura della Capitale.