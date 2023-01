Un episodio davvero straziante è quello che purtroppo ha portato all’improvviso decesso del neonato di soli 3 giorni. La mamma si è addormentata mentre lo allattava e quando l’infermiera è passata da lei a controllare, ha fatto la triste scoperta.

Gli inquirenti ed anche Ministero della Salute stanno cercando di far luce sul triste episodio, anche per capire se la donna ed il suo bimbo durante il ricovero, siano stati sottoposti a tutte le procedure necessarie.

I fatti sono avvenuti nella notte tra il 7 e l’8 gennaio. Precisamente all’ospedale Pertini di Roma. La donna di circa 30 anni, anche dal racconto di alcuni fonti interne, aveva fatto un parto naturale, che sembrava essere andato bene.

Il papà del piccolo ha detto che dopo 17 lunghe ore di travaglio, era stremata e che il personale l’ha lasciata sola. Infatti durante l’allattamento, lei si è addormentata ed è solo pochi minuti dopo che è emersa la triste verità.

L’infermiera del turno di notte, entrata in stanza per controllare, ha visto che il bimbo era bianco e non respirava più. Per prima cosa lo ha preso in braccio e poi ha chiesto l’intervento dei medici, con la speranza di salvarlo.

Però nonostante le manovre di rianimazione, il cuore del piccolo non ha mai ripreso a battere. Alla fine, non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Le indagini per il neonato deceduto per soffocamento

La stessa Procura ha deciso di avviare un’inchiesta e quindi di disporre l’autopsia sul corpo del piccolo. Anche il Ministero della Salute ha deciso di indagare e stanno cercando di capire se il personale ospedaliero, abbia usato tutte le procedure corrette nei confronti della madre e del bambino.

Da ciò che riporta il quotidiano La Repubblica, la donna è stata anche sottoposta a degli esami tossicologici. Perché dal racconto di un testimone, sarebbe caduta in un sonno profondo, dal quale non riusciva a svegliarsi. In queste ultime ore sono arrivati i risultati ed è emerso che è negativa.

Saranno solo le ulteriori indagini a far luce sulla vicenda. Questo perché la famiglia vuole solo che venga fatta chiarezza e che venga fatta giustizia.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda straziante.