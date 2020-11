Il paziente positivo scappa dall’ospedale di Roma dove si trovava ricoverato. E dopo essere uscito dalla struttura ospedaliera va a compiere un furto in un supermercato della zona. Poco dopo i Carabinieri lo hanno fermato e arrestato. Ecco cosa rischia ora per il gesto insensato che ha compiuto.

Il protagonista di questa storia, tanto rocambolesca quanto pericolosa per i suoi risvolti, è un ragazzo romeno di 25 anni.

Venerdì 13 novembre 2020 il ragazzo di 25 è scappato dall’ospedale Santo Spirito di Roma, dove i medici gli avevano appena detto di essere positivo all’infezione da Coronavirus.

Il giovane si era allontanato senza alcuna autorizzazione dei sanitari. In serata lo stesso ragazzo è stato arrestato dai Carabinieri della stazione di Aprilia Campoverde insieme ai colleghi della sezione Radiomobile di Aprilia. Il giovane aveva infatti compiuto un furto in un supermercato poco distante.

Durante il furto, aveva rubato merce per un valore complessivo di più di 200 euro.

Quando i Carabinieri hanno fatto scattare le manette erano ignari del fatto che sapesse di essere positivo al Coronavirus e avesse violato consapevolmente la quarantena obbligatoria.

Solo in seguito i militari hanno scoperto che il ragazzo era positivo al Coronavirus. E lo hanno accompagnato all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Giovane paziente positivo scappa dall’ospedale: Carabinieri in isolamento

Gli agenti dell’Arma che sono venuti a contatto con lui sono stati, ovviamente, posti in isolamento fiduciario, perché sono venuti a stretto contatto con un caso accertato di positività.

I Carabinieri eseguiranno presto un tampone per verificare la presenza o meno del virus. In tutto sei agenti sono in quarantena nelle loro case. Mentre il ragazzo, oltre a dover rispondere davanti ai giudici del reato di furto, dovrà anche rispondere di un altro reato, avendo violato la quarantena.