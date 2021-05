Le strade della nostra capitale tornano a tingersi di rosso. Nella serata dello scorso giovedì 29 aprile, nel quartiere Trieste a Roma, un’auto ha travolto Elena Baruti, mandandola in fin di vita. La 18enne è stata trasportata all’ospedale Umberto I, dove è entrata in coma restandoci per tre giorni prima di morire nel pomeriggio di ieri, domenica 2 maggio.

Una vicenda che ha scioccato l’intera capitale. Nella serata di giovedì scorso, una studentessa di soli 18 anni è stata investita da un’auto nel quartiere Trieste, nella zona est della città.

Immediatamente sono giunti sul posto i soccorritori del 118, che hanno prelevato la giovane in fin di vita e l’hanno trasportata d’urgenza al policlinico Umberto I.

Nel nosocomio romano, la giovane è entrata in coma e ci è rimasta per i tre giorni successivi, prima di arrendersi definitivamente.

Elena studiava al Liceo Giulio Cesare della capitale. Tutta la comunità liceale ha dimostrato immenso dolore e vicinanza alla famiglia della giovane vittima, pubblicando un toccante post sui canali social. Nella nota si legge:

Lutto nella comunità liceale. Con immenso dolore e sgomento comunichiamo la prematura scomparsa della nostra carissima alunna Elena Baruti. L’intera comunità scolastica del Liceo Giulio Cesare si stringe con grandissimo affetto intorno ai genitori e alla sorella Giulia, nostra ex alunna.

L’incidente di Elena Baruti

Stando ai primi rilievi effettuati dai corpi di Polizia di Roma Capitale, pare che ad investire la ragazza sia stato un uomo di circa 40 anni a bordo di un’Audi A1. L’incidente è accaduto, come anticipato, nel quartiere Trieste, più precisamente all’incrocio tra Via Nomentana e Via di Sant’Agnese, a poche decine di metri dall’abitazione della ragazza.

Le forze dell’ordine hanno effettuato tutti i rilievi del caso, per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Inoltre, all’uomo alla guida dell’auto coinvolta, sono stati effettuati tutti i controlli necessari per verificare se nel suo sangue ci fossero tracce di alcool o sostanze stupefacenti.

Gli inquirenti valuteranno anche eventuali testimonianze e immagini delle telecamere, per capire la modalità in cui la giovane Elena stava attraversando. Se si trovasse regolarmente sulle strisce pedonali e se nel momento dell’attraversamento fosse accesa la luce verde del semaforo.