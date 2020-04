Roma, ragazza di 15 anni morta in casa Roma, ragazza di 15 anni si addormenta sul divano e muore: le ipotesi degli inquirenti

Una vicenda terribile è avvenuta nella giornata di sabato 18 aprile, in un’abitazione in via Annio Felice, a Tor Marancia, dove una ragazza di soli 15 anni, dopo aver mangiato con la mamma e la nonna, si è stesa sul divano e poco dopo è morta. Inutili i tentativi dei soccorsi.

In base alle informazioni che sono state rese note negli ultimi giorni, l’adolescente che viveva a Roma, dopo aver pranzato con la mamma e la nonna, è andata a stendersi sul divano.

Le due donne, sono andate in un’altra stanza ed a lanciare l’allarme è stato proprio il padre, che quando è tornato a casa, intorno alle diciassette, ha fatto la terribile scoperta. La figlia non era più in vita.

Sul posto è stato chiesto subito l’intervento del centodiciotto, ma i medici arrivati all’abitazione, non hanno potuto far altre che dichiararne il decesso. Per la ragazza non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore aveva già cessato di battere.

In base ad un primo esame autoptico, eseguito dai dottori, la giovane avrebbe perso la vita, per cause naturali. I familiari potranno richiedere un ulteriore autopsia, per capire la verità dietro questa terribile ed inaspettata morte.

Sul posto è stato anche chiesto l’intervento della polizia di zona, che dopo aver fatto un prima i primi rilievi nella casa, non ha trovato nulla di rilevante. Infatti anche loro pensano all’ipotesi del malore improvviso.

Un evento drammatico, che ha sconvolto la famiglia, ma anche la comunità, poiché nessuno si aspettava di poter vivere un tragedia simile. La madre e la nonna credevano che stesse riposando, ma nessuna delle due, si aspettava che potesse accadere una cosa del genere.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda terribile.