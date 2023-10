Un gravissimo episodio è quello che è avvenuto nella tarda mattina di ieri, venerdì 27 ottobre, nella città di Roma. Un Rottweiler è caduto da un balcone ed in quei secondi stava passando proprio una donna incinta, che ha preso in pieno. Ora è in ospedale.

Il cane purtroppo dopo essere finito sull’asfalto, è deceduto. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che ora stanno lavorando proprio per capire i motivi di ciò che è successo.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 12.15 di venerdì 27 ottobre. Precisamente lungo via Frattina, vicino al civico 59, nella zona del centro storico di Roma.

Essendo il centro quella zona è molto trafficata. Per questo è probabile che anche la ragazza in quei minuti stava facendo una passeggiata. Non è ancora chiaro se era sola o in compagnia di altre persone.

Tuttavia, per cause da stabilire ora dalle forze dell’ordine, il cane è precipitato da un balcone di una delle abitazione ed è finito proprio sulla giovane che si trovava lì sotto.

I passanti hanno presto capito che la situazione era grave. Per questo hanno chiesto il tempestivo intervento da parte delle forze dell’ordine ed anche dei sanitari.

Il decesso del Rottweiler e le condizioni della donna incinta

Quando i medici sono arrivati sul posto, hanno subito capito che il cane era ormai deceduto. Per la ragazza invece, hanno disposto il tempestivo trasporto all’ospedale Umberto I, in codice rosso.

Da ciò che è emerso le sue condizioni non dovrebbero essere gravi, ma visto il suo stato di gravidanza, hanno deciso per lei il ricovero, per tenerla sotto osservazione.

Le forze dell’ordine in queste ore stanno lavorando per capire cosa è successo e soprattutto il motivo che ha portato il cane a precipitare sull’asfalto. I passanti che si sono trovati davanti alla scena, hanno raccontato di aver sentito un forte rumore, sembrava come un colpo dell’arma da fuoco.