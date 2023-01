Sono giorni di strazio e tristezza quelli che stanno vivendo i genitori di Valeria Fioravanti, la 27enne che purtroppo ha perso la vita per una meningite diagnosticata in ritardo. Hanno scelto di presentare una denuncia e quindi la Procura ha avviato un’inchiesta sull’accaduto.

I genitori in un’intervista con il Tg1, hanno voluto spiegare cosa è successo e soprattutto ciò che ha vissuto nei suoi ultimi giorni di vita. La madre ha detto:

Il dolore non passava. Aumentava. Ha dormito due notti con me, mia figlia delirava, continuava a chiedere aiuto. Quando mia nipote chiederà perché le altre bambine hanno la madre e lei no, cosa le dirò?

Mia figlia non me la ridaranno più. Diceva: ‘Papà mettimi le mani in testa, mi sta scoppiando!’