Roman Kostomarov si è svegliato dal coma farmacologico. Il campione di pattinaggio sul ghiaccio è stato ricoverato in gravi condizioni e nei giorni scorsi, tutti hanno temuto per la sua vita.

Ha subito l’amputazione degli arti e gravi danni al cervello. Non solo, i medici hanno parlato anche di afachia. Si tratta di una condizione che colpisce l’occhio (assenza del cristallino). Lo scorso 10 gennaio era arrivato in ospedale a seguito di una polmonite.

Da quel momento, un susseguirsi di complicazioni, che hanno costretto i medici ad intervenire chirurgicamente. Prima amputando i piedi e poi le dita. Roman Kostomarov, mentre si trovava tra le mura dell’ospedale, è stato anche colpito da due icuts.

Nei giorni scorsi, la notizia si è diffusa in tutto il mondo e in tanti hanno pregato e sperato che riuscisse a riprendere il controllo della sua vita. Poco fa, è arrivato l’aggiornamento del suo risveglio. Le sue condizioni di salute sono ancora gravi, ma ora c’è un bagliore di speranza.

Il pattinaggio è stata la causa delle condizioni di salute del campione Roman Kostomarov

Il campione di pattinaggio ha sempre dedicato la sua vita alla sua più grande passione, continuando ad allenarsi anche in stato febbrile e con bassissime temperature. Questo, secondo i dottori, è stata la causa delle sue attuali condizioni.

Dopo mesi di paura, in cui la sua vita è stata appesa ad un filo, Roman Kostomarov ha iniziato a mostrare i primi segni di ripresa. I medici hanno deciso di diminuire i farmaci e di svegliarlo dal coma.

Adesso il suo percorso sarà lungo e difficile, ma il campione affronterà tutto insieme a sua moglie. Oksana Domnina non lo ha mai lasciato solo. E grazie anche al supporto di uno psicologo, che dovrà aiutarlo ad accettare la sua nuova vita e il fatto che non potrà mai più pattinare. Roman si è svegliato dal coma, scoprendo di non avere più i piedi e le dita delle mani. Una delle sue mani, a detta dei medici, è blu e si teme un’altra amputazione.