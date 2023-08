Un episodio davvero straziante è quello che è avvenuto nella serata di mercoledì 9 agosto, nel comune di Roncobello. Purtroppo una donna di 43 anni, chiamata Francesca Tibaldi, è deceduta dopo esser precipitata in un canale per circa 100 metri.

I suoi amici, quando hanno scoperto che non era mai arrivata alla sua auto, hanno lanciato tempestivamente l’allarme. Però all’arrivo dei medici per lei non c’era ormai più nulla da fare.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella giornata di mercoledì 9 agosto. Precisamente nel comune di Roncobello, che si trova nella provincia di Bergamo.

Francesca in realtà viveva nella zona di Cornaredo, a Milano. In quella giornata insieme ad alcuni amici avevano deciso di fare un’escursione e passare del tempo all’insegna del relax e della spensieratezza.

Per questo motivo avevano deciso di raggiungere a piedi il rifugio Lago Gemelli. Avevano passato delle ore tutti insieme ed alla fine, avevano ripreso la strada per tornare alle loro abitazioni.

Il gruppo però, durante il rientro, aveva deciso di fermarsi, ma la donna ha scelto di voler proseguire. Voleva raggiungere l’auto, ma durante la strada qualcosa è andato storto. Gli amici arrivati al parcheggio, si sono resi conto che in realtà Francesca non era mai arrivata.

La scoperta del corpo di Francesca Tibaldi

Da qui è partito il tempestivo allarme ai soccorritori. Sono intervenuti sul posto gli uomini del soccorso alpino, oltre ai carabinieri ed i Vigili del Fuoco, ed anche l’elisoccorso dell’agenzia regionale di Sondrio.

Sono stati proprio gli uomini a bordo del mezzo aereo che hanno rintracciato la 43enne, che era caduta in un canalone. Il medico intervenuto non ha potuto far nulla per salvarla, ma non ha avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Gli agenti alla fine hanno lavorato a lungo per recuperare il corpo e per trasportarlo nell’obitorio più vicino. Ora sono in corso tutti gli accertamenti del caso per questo episodio così grave e straziante.