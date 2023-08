Vacanza si trasforma in tragedia, Giulia Pozzebon è morta a 35 anni, dopo una caduta durante un'escursione: aveva 2 bambini

Si chiamava Giulia Pozzebon la donna di 35 anni, che purtroppo è deceduta mentre era in vacanza con la famiglia, durante un’escursione con un’amica. Era in montagna, quando all’improvviso a causa del maltempo, è precipitata da un’altezza di circa 150 metri.

I medici intervenuti insieme ai soccorritori, per lei non hanno potuto fare nulla, se non constatare il suo decesso. Quando sono arrivati era ormai già deceduta.

Secondo le informazioni rese note da alcuni quotidiani, i fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di venerdì 4 agosto, intorno alle 19. Precisamente sul Monte Limidario, che divide il confine tra Svizzera ed Italia.

Giulia era in vacanza con il marito ed i due figli piccoli. Lei in realtà viveva nel comune di Albissola Marina, che si trova nella provincia di Savona. Lo scopo era quello di passare dei giorni all’insegna del relax e della spensieratezza.

Tuttavia, in quella giornata la mattina con un’amica avevano deciso di fare quella escursione. Per questo sono partite a piedi ed intorno alle 18.30, si trovavano a circa 2000 metri di altezza.

Quando all’improvviso le due donne sono state colpite dal maltempo. Una pioggia che non cessava di cadere. Di conseguenza, è proprio a questo punto che Giulia Pozzebon è precipitata per un’altezza di circa 150 metri.

Il decesso di Giulia Pozzebon dopo la caduta

I soccorsi svizzeri della Rega, hanno ricevuto la richiesta di aiuto intorno alle 18.30. Però in un primo momento non avevano capito se si trattava del versante elvetico o in quello italiano.

Poco dopo hanno capito che si trattava proprio di quello italiano e da qui sono partite le tempestive ricerche del caso. Una volta giunti sul posto, Giulia era ormai senza vita a causa di quella caduta così grave.

Il corpo ora è stato trasferito nell’obitorio del Santa Maria Maggiore, per il riconoscimento e tutti gli accertamenti di routine. Sul posto è intervenuto il medico legale che ha constatato il suo decesso ed anche gli uomini del Soccorso Alpino.