Un dramma assoluto ha sconvolto una famiglia siciliana da tempo residente in Piemonte, più precisamente nella città di Novara. Rosario Raffa, giovane dj e cantante rap di soli 18 anni, è morto nella notte tra giovedì e venerdì scorsi per i gravissimi traumi riportati in un incidente stradale. Le prime ipotesi parlano di uno schianto in autonomia. Non ci sarebbero, dunque, altri veicoli coinvolti nello schianto.

La stagione estiva sta volgendo al termine e, come purtroppo ogni anno, anche nel 2022 si è dovuto fare i conti con un numero altissimo di morti per incidenti stradali. Spesso anche di giovanissimi.

L’ultimo in ordine temporale è stato Rosario, un ragazzo giovanissimo (aveva solo 18 anni), che giovedì sera ha perso la vita in Piemonte, vicino a Novara.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti che, transitando nella strada provinciale 11, quella che collega Novara a San Pietro Mosezzo, hanno notato il corpo del ragazzo a terra, poco distante dalla sua motocicletta.

L’arrivo dei soccorritori medici è stato tempestivo. Le condizioni del ragazzo, che non è noto da quanto tempo fosse riversato a terra agonizzante, sono apparse da subito drammatiche.

I medici lo hanno trasportato con l’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Novara, ma i traumi si sono rivelati troppo gravi per effettuare qualsiasi intervento salva vita.

Poco dopo il suo arrivo nel nosocomio novarese, il ragazzo si è spento definitivamente.

Rosario Raffa era appena tornato dalle vacanze

Come detto, non parrebbero essere coinvolte altre vetture nell’incidente. Nei luoghi limitrofi all’incidente, infatti, non sono state trovare tracce di altri veicoli.

Un destino amaro, quello di Rosario Raffa, giovane deejay e cantante rap.

Lui e la sua famiglia, di origini siciliane, avevano lasciato la loro terra nativa qualche anno fa per trasferirsi al nord.

Nelle settimane scorse erano tornati in Sicilia, a Messina, per trovare i parenti e per trascorrere le loro vacanze. Erano rientrati a Novara solo da qualche giorno.

Una settimana tragica in Piemonte per quanto riguarda le morti in incidenti stradali. Sempre giovedì sera, vicino a Trecate, è deceduto anche un uomo di 74 anni nell’impatto frontale tra la sua auto e un’altra che proveniva in senso opposto.