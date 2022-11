Nelle ultime ore si è diffusa la notizia della scomparsa di Rosetta Rinaldi. In molti la conosceranno con il nome di nonna Rosetta. Con questo appellativo, infatti, era diventata una vera e propria star del web, essendo protagonista di numerosi video del gruppo di Casa Surace.

Dal 2015 il suo volto, la sua voce e le sue simpatiche raccomandazioni da nonna erano diventate di tendenza su tutti i social. Dall’Italia, i video di Casa Surace in cui è comparsa sono arrivati anche fuori confine, facendo sorridere milioni di persone.

Rosetta era nata nel 1933 a San Giorgio a Cremano, la stessa città che ha dato i natali niente meno che a Massimo Troisi.

Per una vita intera ha fatto la casalinga e, forse anche per quello, è riuscita ad entrare così bene nei panni della nonna più amata del web.

Per un lungo periodo della sua vita ha vissuto anche a Genova, prima di tornare in pianta stabile nella sua Campania, dove ha vissuto fino alla fine a Sala Consilina, in provincia di Salerno.

Era la vera nonna di Beppe Polito, uno degli attori che nel 2015 ha dato vita a Casa Surace, un gruppo di amici che gira video ironizzando sulle peculiarità, le caratteristiche e le differenze delle usanze del sud e del nord Italia.

Rosetta in realtà avrebbe dovuto fare solo una comparsata in un video, ma il grande successo di quel contenuto in particolare la fece entrare stabilmente nel cast.

l’annuncio della morte di Rosetta Rinaldi

A dare l’annuncio della scomparsa di Nonna Rosetta ci hanno pensato proprio i suoi “nipoti“. Sui profili social di Casa Surace è apparsa una foto bellissima della signora, sorridente come al solito, a corredo della quale c’era scritto:

