Sono al momento in corso tutte le indagini per la tragica morte della neonata di 3 mesi, trovata in gravi condizioni nel suo lettino. La Procura ha disposto l’autopsia sul corpo, per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. I medici hanno anche raccontato la loro versione dei fatti.

Un evento tragico che ha spezzato i cuori dei suoi familiari, ma anche di tutta la comunità. In molti ora stanno mostrando vicinanza ed affetto ai genitori della piccola.

Stando alle informazioni che hanno reso note i media locali, la tragedia si è consumata all’alba di martedì 12 ottobre. Precisamente nell’abitazione della famiglia, che si trova a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza.

I primi a rendersi conto del dramma sono stati proprio la madre e il padre. Avevano lasciato la piccola a dormire nel suo lettino e con lei c’era il fratello maggiore. Tuttavia, quando si sono svegliati per andare a controllare, hanno fatto la drammatica scoperta.

La bimba di soli 3 mesi respirava a fatica e si vedeva che era in gravi condizioni. Hanno lanciato in fretta l’allarme ai sanitari, che vista la situazione sono arrivati sul posto in pochi minuti.

Con la speranza di poter salvare la neonata, hanno deciso di trasportarla d’urgenza all’ospedale Giannettasio. Tuttavia, è proprio in questa struttura sanitaria che il personale ospedaliero non ha potuto far altro che dichiarare il suo decesso.

Le indagini per la morte della neonata di 3 mesi

Gli inquirenti hanno deciso di aprire un fascicolo d’indagine sul tragico episodio. Infatti hanno anche disposto l’autopsia sul corpo, per capire il motivo dietro il tragico decesso.

Secondo il referto dei medici però, la piccola è giunta in pronto soccorso già in arresto cardiaco. Infatti a nulla sono serviti i loro disperati tentativi di salvarla.

Pare che già in ambulanza la bimba non respirasse più. Da una prima ipotesi sembrerebbe che il tutto sia avvenuto a causa di una tragica fatalità. Tuttavia, sarà solo l’esame autoptico a dare delle risposte concrete.