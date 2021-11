Dopo la morte di Rossano Rubicondi, un suo amico ha voluto far ascoltare l’ultimo audio che si sono scambiati, visti i tanti dubbi emersi sulle sue condizioni di salute. La scorsa estate era venuto a sapere della sua malattia e lo aveva contattato, chiedendogli di tornare in Italia.

Ti voglio bene, so che anche tu mi vuoi bene, ma sono stanco di combattere. Non voglio più combattere. Io tutti i giorni vado avanti, avanti e avanti. Adesso ho fatto 27 operazioni, i punti stanno passando, devo fare un’altra operazione chirurgica, poi un’altra chemio, poi mi prendo una settimana per me e sarà così fino a Natale…

Queste sono le ultime parole dell’attore prima di morire. La tragica notizia ha sconvolto il web ed è stata diffusa con un post pubblicato da Simona Ventura. La maggior parte degli amici non era a conoscenza del tumore al fegato dell’attore, così come la sua famiglia. I genitori, Rosa e Claudio, hanno ricevuto la notizia del decesso da un giornalista. E ancora adesso non riescono a credere di non aver mai saputo nulla.

Quel giorno, Rossano Rubicondi si trovava a casa da solo. È caduto nel bagno ed ha battuto la testa. Diverse fonti attestano che abbia provato a trascinarsi per diversi metri, nel tentativo di raggiungere il telefono e di allarmare i soccorsi.

Ivana Trump, la sua ex moglie, gli è sempre rimasta accanto fino all’ultimo momento. Questo è quanto raccontato da tutti gli amici dell’ex naufrago.

L’audio del suo amico è stato diffuso da Barbara D’Urso durante la trasmissione Pomeriggio Cinque e risale a nove giorni prima della morte. Erano emersi molti dubbi riguardo le cure dell’attore. Medicina alternativa o il rifiuto di farsi curare. Secondo l’audio diffuso dal suo amico però, sembrerebbe che Rossano Rubicondi fosse stufo di combattere e stesse affrontando le chemio e le operazioni chirurgiche.