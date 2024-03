Rosy Bella è morta a 36 anni per un brutto male, poco prima di spegnersi ha voluto fare l'ultima telefonata a sua madre

Una notizia davvero triste è quella arrivata in queste ultime ore e che riguarda proprio una mamma di 36 anni, chiamata Rosy Bella. Purtroppo si è spenta per sempre nella prima mattina di sabato 23 marzo, dopo che una malattia non le ha lasciato scampo.

Sono davvero tante le persone addolorate e sconvolte da questa perdita. Infatti hanno voluto ricordarla con dei straziante post sui social. La cosa che ha più sconvolto, è stata proprio l’ultima telefonata della donna a sua madre, poche ore prima del suo decesso.

Rosy Bella era una mamma di 36 anni, che durante la pandemia ha scoperto di essere affetta da un brutto male. Da quel momento ha iniziato a lottare con tutta sé stessa per riuscire a vincerla, ma in questo ultimo periodo le sue condizioni si erano aggravate drasticamente ed infatti hanno deciso di ricoverarla nell’Hospice locale, per le cure del caso.

La donna si era trasferita con la sua famiglia dalla Sicilia, a Castelfidardo. Qui aveva trovato lavoro nell’azienda Tescar di Osimo, che produce trivelle. Aveva due figli Ilaria e Nicolas. Si è spenta per sempre nella prima mattina di sabato 23 marzo. Tuttavia, poco prima di perdere la vita, ha fatto l’ultima chiamata a sua madre, per prenotarle una visita.

Il dolore del fratello di Rosy Bella, per la sua scomparsa

Ovviamente questa vicenda non ha spezzato i cuori solo della sua famiglia, ma anche quelli di tutta la comunità. In molti infatti la stanno ricordando con parole di affetto e dolcezza. Lo stesso fratello Andrea, nel parlare di lei ha detto: