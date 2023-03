Dramma a Rovigo, colpita da crisi epilettica bambina di 2 anni e mezzo è morta dopo il trasporto in ospedale

Un episodio davvero straziante è quello avvenuto nella notte di giovedì 16 marzo, nella città di Rovigo. Purtroppo una bambina di 2 anni e mezzo è deceduta dopo una crisi epilettica, che le ha causato un arresto cardiaco. I medici hanno cercato di rianimarla invano per diverso tempo.

Sono in corso tutte le indagini su questa vicenda così straziante. La famiglia di origine nigeriana, è ancora sconvolta da questa perdita così improvvisa e prematura.

Stando alle informazioni rese note dal quotidiano locale Il Resto del Carlino, i fatti sono avvenuti intorno alle 23.30 di giovedì 16 marzo. Precisamente in una palazzina che si trova in via Vittorio Veneto, nel quartiere Tassina, nella città di Rovigo.

La madre nel vedere la sua bimba ormai priva di sensi, ha allertato i sanitari del Suem e poi è scesa in strada urlando, in attesa che arrivassero i medici.

La sua piccola purtroppo ha avuto una crisi epilettica, che per lei è risultata essere troppo grave. All’arrivo dei sanitari sul posto, la bambina è apparsa sin da subito in condizioni critiche.

L’intero quartiere nel sentire le urla disperate di questa donna, si è svegliato. Tutti hanno cercato di aiutarla. I medici intervenuti, invece, con la speranza di poterla salvare, l’hanno rianimata per circa 45 minuti.

Il decesso della bambina di 2 anni e mezzo dopo la crisi epilettica

Per prima cosa l’hanno intubata e successivamente l’hanno trasportata al pronto soccorso del locale ospedale. Tuttavia, le loro manovre alla fine sono risultate essere del tutto inutili.

I dottori non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso. Anche la squadra mobile è arrivata nella casa della famiglia. Gli agenti stanno portando avanti tutte le indagini del caso.

Al momento la famiglia, ma anche la comunità, è sconvolta da questa improvvisa perdita. Per tutti loro è un momento di grande strazio, poiché nessuno avrebbe mai immaginato di vivere un lutto simile.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo triste episodio.