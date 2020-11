Un gravissimo incidente stradale è avvenuto lo scorso lunedì 16 novembre, a Giacciano con Barruchella, a Rovigo. Nell’impatto purtroppo è morto il piccolo Steve Luchin, di soli 5 anni. La responsabile della scuola, appena ha saputo del dramma, ha deciso di parlare. Ha voluto raccontare a tutti come è venuta a conoscenza della triste notizia.

Una tragedia che ha sconvolto due comunità. I sanitari intervenuti hanno provato a fare il possibile per salvare il bimbo, ma tutti i loro tentativi sono risultati vani. La madre invece, è ancora ricoverata in gravi condizioni.

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, arrivate sul posto, la mamma e il piccolo viaggiavano a bordo di una Chevrolet Matiz. Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire, sulla strada regionale 482, la donna è andata a schiantarsi contro un’altra auto.

Precisamente una Audi A6, che proveniva dal senso opposto. Gli inquirenti che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, pensano che uno dei due automobilisti, abbia invaso l’altra corsia, in un tratto di strada con delle curve.

L’asfalto probabilmente era anche scivoloso, a causa della pioggia. Sul posto sono arrivati d’urgenza i sanitari del 118, ma tutti i loro tentativi di salvare il piccolo Steve, sono risultati inutili. È morto sul colpo. Invece il conducente dell’altro veicolo, non ha riportato gravi conseguenze.

Per questo tragico ed improvviso decesso, due comunità sono sconvolte. La famiglia si era da poco trasferita a Giacciano con Barruchella, ma prima vivevano a Badia Polesine ed era molto conosciuta.

Il piccolo frequentava la scuola a Badia ed era ben inserito con tutti i suoi compagni e le sue maestre. Infatti stavano aspettando il suo ritorno, ma quando non lo hanno visto arrivare, hanno subito capito che gli era accaduto qualcosa di brutto.

La responsabile, Barbara Agostini, in un’intervista con Il Gazzettino, ha deciso di parlare del piccolo e di sua madre. Ha dichiarato:

Quando abbiamo saputo dell’incidente ho sperato fino all’ultimo che non fosse vero. Di solito la mamma lasciava detto se non poteva portarlo, ma non avendo ricevuto nessuna comunicazione lo aspettavamo di ritorno nel pomeriggio.