Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche del bambino di soli 4 anni, scomparso mentre stava giocando con il papà. Era caduto nel fiume e dopo diverse ore, hanno ritrovato il suo corpo ormai senza vita a circa 700 metri dal luogo in cui lo hanno visto l’ultima volta.

Questa vicenda ha sconvolto l’intera comunità, che in quelle ore ha sperato in un lieto fine, che purtroppo non c’è stato. Il medico intervenuto, non ha potuto far altro che constatare il suo decesso.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di mercoledì 22 marzo. Precisamente nel canale Adigetto, tra Fratta e Villanova del Ghebbo, in provincia di Rovigo.

Il bimbo era con il suo papà ed insieme, stavano giocando sul ciglio del fiume. Fino a quel momento per loro sembrava essere una giornata come le altre.

Intorno alle 19:00 il bambino, forse dopo aver messo un piede in fallo, è caduto in acqua. Il genitore non vedendolo più, ha lanciato tempestivamente l’allarme ai soccorritori.

L’uomo ha provato anche a tuffarsi in acqua, ma visto il fango e le alghe, non è riuscito a ritrovare il figlioletto. Per questo ha chiesto aiuto alle autorità competenti.

Il ritrovamento del corpo del bambino di 4 anni

Le ricerche sono iniziate in pochi minuti e purtroppo sono andate avanti per diverse ore. Fino al triste e straziante epilogo, arrivato intorno alle 23.30.

I soccorritori hanno ritrovato il corpo del bambino ormai senza vita, a circa 700 metri di distanza dal luogo in cui il papà lo ha visto per l’ultima volta. Per lui non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

La salma ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria, che deciderà come proseguire con la vicenda. Ora tutta la comunità è sconvolta da questa perdita così straziante ed improvvisa.