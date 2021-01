Questa è la storia di un ladro che ha quasi chiamato la polizia per denunciare non il suo furto, ma un comportamento ritenuto inappropriato da parte di una donna. Ruba auto con bimbo dentro e quando se ne accorge torna indietro e minaccia la mamma di chiamare lui stesso gli agenti perché aveva abbandonato il figlio di 4 anni dentro.

Fonte Pixabay

Questa storia ci arriva da Beaverton, una città che si trova nello stato dell’Oregon, negli Stati Uniti d’America, e ha avuto luogo sabato scorso. Un ladro ha messo a segno un furto in un parcheggio, portandosi via un’auto parcheggiata. Pensava di farla franca, ma non sapeva che a bordo c’era un passeggero.

Quando il ladro si è accorto del piccolo di 4 anni presente nell’abitacolo e ancora legato correttamente al suo seggiolino, non ci ha pensato su due volte. È tornato indietro e ha minacciato di chiamare lui gli agenti di polizia per denunciare la mamma per abbandono.

La ricostruzione fatta dalla polizia locale, l’uomo si è reso conto della presenza del figlio della proprietaria, che ha soli 4 anni, dopo aver già rubato l’automobile sulla quale la mamma lo aveva lasciato.

Tornato indietro, il malvivente ha letteralmente minacciato la donna di prendere subito suo figlio, altrimenti avrebbe chiamato le forze dell’ordine e l’avrebbe denunciata per abbandono di minore, avendo lasciato il figlio dentro da solo e incustodito.

Fonte Pixabay

Ruba auto con bimbo dentro e minaccia anche la mamma

Matt Henderson, portavoce della polizia di Beaverton, ha raccontato:

Quando il ladro ha visto il bambino è tornato dalla madre e l’ha rimproverata, ha minacciato di chiamare la polizia e poi è andato via con la sua auto. Dopo il furto è tornato indietro e ha ordinato alla donna di portare il bambino fuori dall’auto e poi è ripartito.

Fonte Pixabay

La donna in effetti aveva parcheggiato di fronte a un negozio, lasciando il motore acceso e le portiere aperte, quando è avvenuto il furto. E ora si pente, parlando di un gesto stupido. Per fortuna il ladro è tornato indietro.