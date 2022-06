Shock nel mondo dello spettacolo, l’attore Ryan Grantham è stato arrestato ed accusato dell’omicidio della madre. È conosciuto in particolar modo per le sue interpretazioni nel Diario di una schiappa, Parnassus e per le sue interpretazioni nelle serie televisive Supernatural, Riverdale e iZombie.

La notizia si è diffusa nelle ultime ore in tutto il mondo. Sembrerebbe che però risalga al 31 marzo del 2020, quando il famoso attore ha ucciso la madre Barbara Waite.

La donna, in quel drammatico giorno, si trovava nell’abitazione di famiglia nella Columbia Britannica. Stava suonando il pianoforte, quando il figlio le ha sparato dietro la testa.

Al momento dell’arresto, le forze dell’ordine hanno trovato Ryan Grantham in possesso di tre pistole, una dozzina di bombe molotov e diverse munizioni. È stato accusato anche del tentato omicidio del Primo Ministro canadese Justin Trudeau. L’attore avrebbe scritto sul suo diario ciò che si stava preparando a fare, dopo aver ucciso sua madre. Non solo, lo stesso Ryan lo avrebbe poi confessato davanti agli agenti di polizia e sarebbero emersi diversi video, in uno dei quali comparirebbe il corpo senza vita della madre.

Il prossimo mercoledì dovrà comparire davanti al GIP e non è ancora chiaro se verrà richiesta una perizia psichiatrica.

La depressione e gli impulsi violenti di Ryan Grantham

Sembrerebbe che nell’ultimo periodo, l’attore sia stato colpito da una forte depressione e da un impulso di incontrollabile di violenza. Lui stesso ha dichiarato di aver tolto la vita a sua madre, perché non voleva che vedesse gli omicidi che aveva intenzione di compiere. A suo dire ha voluto risparmiarle il dolore di vedere il figlio trasformarsi in un vero e proprio mostro.

Ryan Grantham è un attore canadese nato nel 1998. I molti lo ricordano per le sue interpretazioni in famosi serie tv.

Tra queste, la serie Netflix Riverdale, nella quale ha interpretato un adolescente che guidava l’auto di suo padre senza la patente e che ha investito Fred Andrews. Da attore, è diventato un killer e la notizia ha sconvolto l’intero mondo dello spettacolo.