Si è spento a 75 anni, lo scorso lunedì, il noto attore John Aylward. Ha chiuso gli occhi nella sua casa a Seattle, circondato dall’affetto dei suoi cari.

L’attore è morto per cause naturali, dopo che ha combattuto contro la sua malattia per diverso tempo. La notizia è stata diffusa dal suo storico agente Mitchell Stubbs, che lo ha accompagnato per tutta la sua lunga carriera. Il successo di John Aylward è arrivato verso la metà degli anni ’90, grazie alla sua interpretazione del chirurgo Donald Anspaugh, nella serie televisiva drammatica medica americana ER.

Era molto conosciuto anche per il suo ruolo dell”ex presidente della DNC Barry Goodwin, nella serie televisiva della NBC The West Wing.

John Aylward è nato (7 novembre 1946) e cresciuto a Seattle. Dopo la laurea, presso l’ Università di Washington, è diventato uno dei fondatori dell’Empty Space Theatre.

Sin da subito è stato molto apprezzato per il suo talento, era in grado di interpretare ogni tipo di ruolo, anche i più drammatici. Tra i suoi film più famosi, oggi tutti ricordano: American Horror Story, Mad Men, Major Crimes, Impastor e Scorpion. La sua interpretazione più recente risale allo scorso 2020, quando ha ottenuto il ruolo di Padre Edward Devine nel film The Way Back.

Ha ricevuto una chiamata devastante da Mary Fields, la moglie di John Aylward. Questo uomo gentile e attore meraviglioso ci ha lasciato. Siamo grati di averla conosciuta e di aver lavorato con lei, signore. RIP.

È stato un attore meraviglioso e un grande amico per molti. Era orgoglioso del suo lavoro cinematografico e televisivo, anche se la sua vita a teatro era il luogo in cui era più felice.

Il mondo dello spettacolo è afflitto dalla spiacevole notizia. Nelle ultime ore sono tantissime le foto dell’attore che sono apparse sul web, accompagnate da messaggi di addio.