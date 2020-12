Dramma in Australia, Rylee Rose Black è morta a 3 anni dopo essere stata dimentica in auto dalla madre e dal compagno

Non ce l’ha fatta la piccola Rylee Rose Black, una bimba di 3 anni che ha perso la vita dopo essere stata dimentica in auto dalla madre e dal compagno. Quando è arrivata in ospedale, i medici hanno provato a fare il possibile per salvarle la vita, ma il suo cuore non ha mai ripreso a battere.

Un evento drammatico, che ha fatto presto il giro del mondo. La donna e il ragazzo, sono accusati di omicidio colposo e sono in attesa del processo.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, l’episodio è avvenuto lo scorso 27 novembre, nel Queensland, in Australia. Le temperature in questo periodo nella nazione, superano i 35 gradi.

Quella mattina, la mamma insieme al compagno hanno accompagnato la figlia maggiore a scuola. Subito dopo sono tornati a casa, per guardare una serie tv. Rylee Rose, durante in viaggio in auto, si è addormentata.

Infatti i due, quando sono arrivati nell’abitazione, si sono completamente dimenticati di lei e l’hanno lasciata nella vettura per 5 lunghe ore. Quando sono usciti di nuovo, per andare a riprendere l’altra bimba a scuola, si sono resi conto che la piccola era ormai svenuta.

L’hanno portata d’urgenza al pronto soccorso di Townsville University Hospital, ma i medici non hanno potuto far nulla per salvarle la vita. Ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso. Sul posto sono arrivate tempestivamente le forze dell’ordine, che hanno arrestato sia la madre Laura Black, che il suo compagno Aaron Hill.

Morte Rylee Rose Black: le accuse

CREDIT: ALL IN ONE

Secondo ciò che riporta il The Sun, i due sono stati rilasciati poco dopo e a breve dovranno subire un processo, per l’accusa di omicidio colposo. La coppia viveva insieme da poche settimane, dopo una frequentazione durata alcuni mesi.

Le sorelle maggiori della piccola, al momento, sono state affidate al papà, che ha avviato anche una raccolta fondi sulla nota piattaforma GoFoundMe, per pagare tutte le spese del funerale della sua bambina.

Rylee Rose purtroppo non ce l’ha fatta. I due l’hanno dimenticata nella macchina per 5 lunghe ore e le temperature all’interno del veicolo, erano molto elevate. L’avvocato che difende la donna, afferma che si è trattato di un atto involontario.