Dopo due giorni e due notti di vera e propria caccia all’uomo, è stato rintracciato e fermato Sacha Chang. I Carabinieri stavano setacciando la zona boschiva del cuneese dal pomeriggio di mercoledì, quando il 21enne olandese era fuggito dopo aver ucciso a coltellate il padre e un amico di famiglia nella casa di quest’ultimo a Montaldo di Mondovì.

Si conclude fortunatamente senza ulteriori drammi la vicenda legata al duplice omicidio avvenuto nel pomeriggio dello scorso mercoledì a Montaldo di Mondovì, piccolo e tranquillo comune in provincia di Cuneo, in Piemonte.

Il tutto è avvenuto nella casa vacanze di un uomo olandese di 60 anni, Lambertus Ter Horst, il quale aveva deciso di ospitare un suo amico connazionale, Haring Chainfa e suo figlio 21enne, Sacha Chang.

Tra i tre sarebbe nata una lite per motivi ancora ignoti e il più giovane, affetto da gravi patologie psichiche, avrebbe a quel punto impugnato un coltello da cucina e colpito più volte gli altri due.

Suo padre è morto immediatamente, mentre il padrone di casa è riuscito a chiamare i soccorsi e avvertirli di quello che era successo. Poche ore dopo si è spento anche lui.

Rintracciato e arrestato Sacha Chang

Prima dell’arrivo dei soccorritori e delle forze dell’ordine, il 21enne si è dato alla fuga in mezzo ai boschi della Val Corsaglia.

Le autorità hanno immediatamente iniziato una vera e propria caccia all’uomo, diramando anche un bollettino con le generalità del ragazzo e chiedendo aiuto e segnalazioni a chiunque lo avvistasse o avesse notizie.

In tutta la zona ci sono state ore, anzi giorni, di forte preoccupazione. Amministratori locali e forze dell’ordine hanno descritto il giovane come pericoloso e imprevedibile, data la sua condizione. Hanno inoltre fortemente sconsigliato di addentrarsi nelle zone boschive e di non intervenire personalmente qualora qualcuno lo avesse avvistato

Alcuni comuni hanno addirittura annullato gli eventi estivi all’aperto organizzati da tempo.

Questa mattina, gli oltre 100 Carabinieri impegnati nelle ricerche e aiutati dai cani molecolari, da droni ed elicotteri, hanno finalmente rintracciato il ricercato e lo hanno fermato.

Seguiranno aggiornamenti non appena si avranno notizie ulteriori sul ritrovamento e su quello che succederà d’ora in avanti al giovane.